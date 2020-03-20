Ученые связали курение с риском заражения коронавирусом

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Курение сигарет или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса, передает "Вечерняя Москва".

Как пишет научно-популярный журнал Scientific American со ссылкой на предварительные результаты исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при COVID-19.

"У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами", – указал биолог Роберт Тарран.

В то же время в материале говорится, что исследования прямо не связывают курение с рисками заболеть COVID-19. Однако установлено, что привычка наносит вред иммунной системе, что может усугубить развитие инфекций.

В мире насчитывается уже почти 200 тысяч заболевших

Японский врач-инфекционист ранее рассказал, что приемлемое расстояние между людьми при COVID-19 должно составлять от 1,5 до 2 метров.

Медицинский психолог Депздрава предупредил, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике и болезненным переживаниям.

Главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников предположил, что эпидемия сойдет на нет к середине апреля. Однако повторная вспышка может произойти осенью.

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Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.