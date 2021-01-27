Врач назвал привычку, которая провоцирует быстрый рост жира на животе

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Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, что примерно 80% людей, отказавшихся от курения, прибавляют около шести килограммов лишнего веса, однако отказаться от вредной привычки все-таки стоит, поскольку она способствует формированию "пивного живота". Об этом сообщает Lavanguardia.
Врач пояснил, что набор веса после отказа от курения обусловлен повышением беспокойства и стресса.
"Бросить курить все же стоит. Эффект от лишних килограммов после отказа от вредной привычки несравним с пользой отказа от табака. Курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам", – сообщил Санчес.
Он уточнил, что именно этот жир и способствует образованию так называемого "пивного живота" у курильщиков. Кроме того, курение повышает риск возникновения метаболических болезней и других тяжелых последствий для организма.
Санчес отметил, что симптомы ожирения при курении усугубляются плохим контролем уровня сахара в крови. В связи с этим курильщики с избыточным весом имеют большое количество серьезных заболеваний.
Ранее заведующий Центром профилактики лечения табакокурения и нехимической зависимости Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев дал рекомендации по выработке эффективной стратегии отказа от курения. Он отметил важность обращения к специалисту, который поможет определить степень зависимости от табака, а также уровень мотивации.
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