Врач заявил, что курение увеличивает риск развития остеопороза

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Курение увеличивает риск развития остеопороза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Российской ассоциации по остеопорозу, доктора медицинских наук Ольгу Лесняк.

По словам Лесняк, потребителями табака является половина мужчин, а в некоторых регионах курит каждая четвертая женщина. Специалист отметила, что эта привычка очень опасна для костной ткани.

"Она разрушает кости и у мужчин, и у женщин", – пояснила Лесняк.

Эксперт напомнила, что после 50 лет значительно возрастает риск перелома кости из-за остеопороза. Кроме того, Лесняк порекомендовала в качестве профилактики принимать витамин D.

"Мы с вами живем в северной стране. У нас, начиная с октября по апрель, витамин D в коже не образуется из-за того, что нет солнца. Это означает, что в первую очередь пожилые люди должны в это время принимать добавки витамина D", – подчеркнула специалист.

Ранее врач рассказал, как поддержать свой иммунитет. Специалист рекомендовал регулярно заниматься физкультурой, а также правильно и сбалансированно питаться.