Врач рассказал, какую обувь лучше выбрать на зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал Агентству "Москва" о том, как обезопасить себя в холодное время года.

По словам Тяжельникова, людям с проблемами с кровообращением в ногах следует выбирать обувь на размер больше, потому что тесные ботинки пережимают кровеносные сосуды, и ноги начинают мерзнуть.

"Желательно надевать теплые носки", – подчеркнул врач.

Кроме того, Тяжельников посоветовал очень внимательно выбирать материал обуви для холодных сезонов. Подошва должна быть толстой, она не должна накаляться и скользить, считает эксперт.

"В снежную погоду необходимо носить более высокую обувь, чтобы защитить щиколотки, в области которых мало жировой ткани, отчего они уязвимы в мороз", – отметил специалист.

Также он напомнил о том, что для зимы актуальна обувь с подкладкой из меха или современных мембранных материалов.

Кроме того, зимой врач советует выбирать многослойность в одежде: это позволит сохранить необходимое тепло.

"И пока идет вакцинация, нужно сделать прививку от гриппа. Это самый надежный способ избежать риска заражения", – заключил Тяжельников.

Ранее известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как подготовить сердце к зимнему сезону и перепадам температур. Она посоветовала носить перчатки и варежки, чтобы защитить здоровье сосудов, а также пройти вакцинацию.