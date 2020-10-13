Малышева рассказала о продуктах, которые могут привести к тромбозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Петрушка, шпинат и базилик относятся к категории продуктов, которые могут привести к тромбозу. Об этом заявила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала.
Она отметила, что данные продукты содержат витамин K, который помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Его переизбыток может приводить к тому, что тромбы образуются в сосудах и не растворяются, сказала Малышева. Она подчеркнула, что такие процессы могут привести к фатальным последствиям.
Специалист заявила, что больше всего витамина К содержится в петрушке. Она отметила, что в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина.
Малышева сообщила, что тромбоз в целом опасен для страдающих варикозом и ведущих здоровый образ жизни людей. Также в зоне риска, по ее словам, находятся те, кто принимает антикоагулянты, поскольку они разжижают кровь. Малышева отметила, что вышеперечисленные продукты полностью уничтожают действие подобных препаратов.
В свою очередь киви, по словам врача, снижает способность тромбоцитов склеиваться. К уменьшению риска образования тромбов также ведет куркума, заявила Малышева.
Ранее специалисты Европейского общества кардиологии сообщили, что вегетарианская диета может негативно сказываться на здоровье женщин. По их словам, при стремлении похудеть необходимо правильно рассчитывать калории, а также баланс жиров и углеводов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: