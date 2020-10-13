Малышева рассказала о продуктах, которые могут привести к тромбозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Петрушка, шпинат и базилик относятся к категории продуктов, которые могут привести к тромбозу. Об этом заявила телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала.

Она отметила, что данные продукты содержат витамин K, который помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Его переизбыток может приводить к тому, что тромбы образуются в сосудах и не растворяются, сказала Малышева. Она подчеркнула, что такие процессы могут привести к фатальным последствиям.

Специалист заявила, что больше всего витамина К содержится в петрушке. Она отметила, что в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина.

Малышева сообщила, что тромбоз в целом опасен для страдающих варикозом и ведущих здоровый образ жизни людей. Также в зоне риска, по ее словам, находятся те, кто принимает антикоагулянты, поскольку они разжижают кровь. Малышева отметила, что вышеперечисленные продукты полностью уничтожают действие подобных препаратов.

В свою очередь киви, по словам врача, снижает способность тромбоцитов склеиваться. К уменьшению риска образования тромбов также ведет куркума, заявила Малышева.

Ранее специалисты Европейского общества кардиологии сообщили, что вегетарианская диета может негативно сказываться на здоровье женщин. По их словам, при стремлении похудеть необходимо правильно рассчитывать калории, а также баланс жиров и углеводов.