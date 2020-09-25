Эксперт предостерегла женщин от употребления красного вина из-за риска развития рака груди

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что употребление красного вина повышает риск развития рака молочной железы у женщин.

"Риск развития рака груди повышает любое количество алкоголя. Это касается и стакана красного вина", – приводит РИА Новости ее слова.

Вуйнович заметила, что в данном напитке есть некоторые полезные вещества, но их количество незначительно. По словам эксперта, их также можно найти в фруктах и зеленых овощах.

Ранее российский хирург Ренат Хайров рассказал, с чем может быть связано развитие рака у здорового человека. Среди факторов, по словам медицинского специалиста, пассивное курение.