Назван необычный симптом рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Боли в спине могут говорить о развитии рака поджелудочной железы, сообщает газета Express, ссылаясь на специалистов Cancer Research UK.
По словам медиков, из-за особенностей расположения поджелудочной рак легко можно перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков. При этом боль может начаться в области живота и перейти на спину.
Как говорят специалисты, дискомфорт усиливается при горизонтальном положении человека и уменьшается, когда человек садится. Более того, состояние может ухудшаться после еды из-за особенностей поражения определенных нервов.
Врачи призывают обращать внимание на непроходящие боли в спине, если у человека нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок.
Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина назвала четыре симптома, которые как по отдельности, так и в совокупности должны быть поводом обращения к врачу.
По словам специалиста, необходимо обращать внимание на боль в груди и животе, а также на потерю сознания и выраженную одышку. Она объяснила, что любой из названных симптомов достаточно серьезен, и рекомендовала обратиться к участковому терапевту в городской поликлинике или вызвать бригаду скорой помощи, если проявляется хотя бы один из них.
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