Врач назвала симптомы редкой болезни у детей

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О наличии у ребенка редкого заболевания могут говорить такие симптомы, как слабость, нежелание заниматься физической активностью, боль в мышцах, а также нарушение походки и судороги. Об этом на Всероссийской конференции "Орфаника", посвященной диагностике и лечению орфанных (редких) заболеваний, рассказала заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева.
Специалист отметила, что при данных нарушениях ребенка необходимо незамедлительно показать педиатру, передает РИА Новости.
"Родители отмечают выраженную слабость у детей, невозможность к физическим нагрузкам. Они часто сравнивают своего ребенка с другими детьми, говорят, что ребенок быстро устает. В случае если это грудной ребенок, то он часто не садится, быстро устает. Отмечаются боли в мышцах и суставах. В результате деформации костей может развиться нарушение походки", – высказалась Маргиева.
Она также призвала своих коллег обращать внимание на костные изменения у маленьких пациентов, задержку роста и развития, а также недостаточную прибавку в массе и раннее выпадение зубов.
"Необходимо незамедлительно замерить активность щелочной фосфатазы, чтобы исключить гипофосфатазию (заболевание, проявляющееся нарушением минерализации костей скелета и зубов, а также системными осложнениями. – Прим. ред.)", – отметила врач.
При первых подозрениях на гипофосфатазию у пациента специалисту необходимо отправить его кровь для уточнения диагноза.
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