Столичные врачи извлекли туфельку куклы из пищевода младенца

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Хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского департамента здравоохранения города извлекли туфельку куклы Барби из пищевода семимесячного младенца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление Депздрава.
По информации ведомства, матери показалось, что сын схватил сливу и проглотил ее вместе с косточкой, которая привела к потере сознания. Позднее ребенок пришел в себя, но начал закашливаться, а также у него отсутствовал аппетит.
Врачи осмотрели ребенка и провели ему диагностическое исследование пищевода, в рамках которого заметили инородное тело.
"Ребенка с кукольным аксессуаром в пищеводе экстренно доставили в больницу имени Сперанского. Хирурги оперативно извлекли предмет, чтобы избежать серьезного осложнения", – сообщили в департаменте.
В настоящее время ребенка уже выписали домой, ему были назначены необходимые препараты и процедуры.
Ранее московские врачи вылечили ребенка с химическим ожогом из-за проглоченной батарейки. Детский хирург Алексей Еремин отметил, что щелочная батарейка в желудке быстро расплавляется и может нанести серьезный ущерб здоровью.
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