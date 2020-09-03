Хирурги удалили пациенту четверть печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хирурги городской клинической больницы имени Вересаева спасли пациента, который получил множественные разрывы печени, упав во время игры в футбол, сообщает Агентство "Москва".

27-летний москвич поступил в приемное отделение скорой помощи с жалобами на боли в правом подреберье, слабость и небольшую температуру. Несмотря на симптомы, схожие с теми, что бывают при аппендиците, специалисты сразу установили, что у пациента множественный разрыв печени.

По данным ведомства, сам пациент не связывал резкое ухудшение состояния с тем, что за день до этого играл в футбол и упал – ни гематом, ни других следов травмирования у него не было.



Хирурги удалили молодому человеку два сегмента печени и провели реинфузию – переливание собственной крови. По словам врача Дмитрия Зинатулина, любые травмы печени крайне опасны, поскольку сопряжены с массивными кровотечениями. Он рассказал, что операция длилась около двух часов. Пациент потерял много крови.

На следующее утро его состояние было стабильным, и жизни ничего не угрожало. Уже спустя неделю после операции москвич готов к выписке.

"Специалисты подчеркивают: счастливый конец этой истории, по итогам которой парень теперь может праздновать еще один день рождения, – результат очень профессиональной и слаженной работы медиков на всех этапах – все действия были сделаны четко и правильно, а меры приняты вовремя", – отметили в департаменте здравоохранения города.

Ранее в Ивантеевской больнице врачам удалось спасти 18-летнюю девушку, которая проглотила булавку. Была проведена экстренная операция, в ходе которой выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость.

Через прокол инородный предмет был извлечен из кишки. Пациентка уже выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении.