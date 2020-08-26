Столичные врачи спасли мальчика, выпавшего с пятого этажа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, попытавшись опереться на москитную сетку. На место оперативно прибыли врачи скорой помощи, оказавшие медицинскую помощь ребенку, заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

Бригаде медиков потребовалось шесть минут, чтобы приехать к месту падения ребенка. По информации Депздрава, у маленького пациента диагностировали сотрясение мозга, пневмоторакс, множественные ушибы, а также ссадины.

В московском департаменте допустили, что мальчик мог схватиться за москитную сетку и спланировать на ней, тем самым замедлив скорость падения. Кроме того, газон под окном жилого дома существенно смягчил удар.

Медицинские специалисты стабилизировали состояние ребенка. Затем его зафиксировали на специальном щите и эвакуировали в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.

"Сейчас с мальчиком все хорошо. Лечение прошло успешно, без патологий ребенок был выписан домой",

– заключили в Депздраве.

Горожанам напомнили, что не надо не оставлять детей без присмотра при проветривании комнаты. Подобные меры предосторожности нужны для предотвращения несчастных случаев, подчеркнули в департаменте.

Ранее подростка с травмой позвоночника эвакуировали в больницу Москвы на вертолете. Как объяснили в ведомстве, пострадавшего сначала доставили в столичный аэропорт Остафьево, после чего транспортировкой ребенка занялись специалисты санитарного вертолета МАЦ.