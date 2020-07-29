Альпинисты сняли женщину с карниза 20-го этажа на западе Москвы

17:15
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
На западе Москвы альпинистам удалось снять с карниза 20-го этажа женщину, сообщает Агентство "Москва". Как рассказал источник в экстренных службах, специалисты отговорили ее от прыжка.
"Женщина 1986 года рождения стояла на карнизе 20-го этажа жилого комплекса "Фили Град" в Беговом проезде. С ней вели переговоры полицейские и психологи. Альпинистам удалось снять женщину и передать ее врачам", – сообщил источник.
Также он добавил, что спасенная состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ее отвезли в психиатрическую больницу.
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении матери мальчика, который выпал с балкона четвертого этажа жилого дома в подмосковном Подольске.
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