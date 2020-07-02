В Подмосковье ребенок выпал из окна первого этажа и погиб

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Следственный комитет (СК) России по Московской области устанавливает причину гибели ребенка, тело которого нашли в Раменском городском округе. Его обнаружили под окнами жилого дома, говорится на официальном сайте ведомства.

"Предварительно установлено, что малолетний находился совместно с матерью в квартире, расположенной в указанном доме на первом этаже. В какой-то момент он залез на подоконник балконного комплекса, после чего облокотился на стеклянный элемент окна и выпал на землю", – заявили следователи.

В результате стекло оконной рамы разбилось, после чего осколками 5-летнему ребенку были причинены повреждения в виде резаных ранений шеи с повреждением сонной артерии. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильного кровотечения.

Как уточнили в СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опрашиваются очевидцы произошедшего.

Ранее СК начал проверку по факту гибели троих детей под Солнечногорском. Изначально были обнаружены двое детей с признаками утопления в районе поселка Андреевка. Тела нашли в котловане, заполненном водой.