СК начал проверку по факту гибели троих детей под Солнечногорском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК начал проверку по факту гибели троих детей в водоемах Солнечногорского городского округа 25 июня. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на слова старшего помощника ГСУ СК России по Подмосковью Ольги Врадий.

Она сообщила, что изначально были обнаружены двое детей с признаками утопления в районе поселка Андреевка. Тела нашли в котловане, заполненном водой.

"В том же районе на территории частного домовладения в искусственном водоеме утонул еще один ребенок", – отметила Врадий.

Сейчас сотрудники СК занимаются опросом родственников погибших. По фактам произошедшего проводится проверка.

"По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – пояснила Врадий.

По информации ГСУ СК, несчастные случаи с детьми учащаются в летний сезон. Большая часть таких инцидентов заканчивается летальным исходом.

Как отметила Врадий, чаще всего дети погибают в водоемах, а также в результате выпадения из окон.

"ГСУ СК России по Московской области обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей", – подытожила Врадий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о гибели троих детей в Солнечногорском районе. В пресс-службе областного ГУ МВД РФ подтвердили факт произошедшего.

22 июня СК возбудил дело после наезда электрички на двоих детей в Подмосковье. В результате произошедшего один ребенок погиб.