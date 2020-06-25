Трое детей утонули в Солнечногорском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое детей утонули в подмосковном городе Солнечногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В СНТ "Чайка" в Солнечногорском районе двое детей четырех и пяти лет утонули в котловане. В этом же районе области утонул еще один ребенок", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного ГУ МВД РФ подтвердили факт произошедшего.

Накануне человек утонул в Москве-реке на юге столицы. Инцидент произошел рядом с домом 8 по Павелецкой набережной. Обстоятельства произошедшего выясняются.