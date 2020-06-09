Подросток утонул в карьере в Лыткарине

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В карьере в подмосковном Лыткарине обнаружили тело 13-летнего подростка, сообщается на сайте регионального управления СК.

По предварительной информации следствия, школьник пришел к водоему вместе с другом, однако во время купания утонул.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что ребенок утонул в выгребной яме в Молдавии. 6-летний мальчик погиб, соскользнув с сидения в уличном туалете. Вернувшиеся с работы родители не обнаружили сына и сообщили о его пропаже в полицию. Мальчика искали более тысячи полицейских, охотников и добровольцев.