В Молдавии мальчик утонул в выгребной яме

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В молдавском городе Хынчешть 6-летний мальчик погиб, соскользнув с сидения в уличном туалете. Ребенок упал в выгребную яму и утонул. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Как уточняется, мальчик был дома со своей 14-летней сестрой и 9-летним братом. Старшие дети занимались домашними делами и не сразу заметили отсутствие 6-летнего брата.

Вернувшиеся с работы родители не обнаружили ребенка и сообщили о его пропаже в полицию. Мальчика искали более тысячи полицейских, охотников и добровольцев.

В итоге тело ребенка было обнаружено в выгребной яме. Смерть признали несчастным случаем.

В феврале текущего года два ребенка провалились под лед в Волгоградской области. В результате произошедшего один из детей погиб. Инцидент случился в поселке Комсомольский в Калачевском районе. Дети играли около одного из шлюзов Волго-Донского канала.

