Ребенок погиб на объекте Службы внешней разведки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Десятилетний ребенок погиб на объекте Службы внешней разведки (СВР) в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в столичном управлении МВД.

По информации источника, трагедия произошла вечером 27 октября. Ребенок играл в бассейне, который обустроен в комплексе зданий СВР, и утонул. Полиция прибыла на место происшествия, однако попасть на режимный объект у сотрудников правоохранительных органов не получилось.

Информацию подтвердили в центральном аппарате ведомства.

"Комментариев пока не будет", – сообщил официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Накануне в Саратове спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в техническом отверстии бассейна. Чтобы помочь ребенку сотрудники слили воду из бассейна. После происшествия его отвезли в больницу на осмотр. Следственный комитет проводит проверку.

