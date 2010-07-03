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Происшествия

13:09

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил семерых людей в Санкт-Петербурге

происшествия ДТП

Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил семь пешеходов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с легковым Renault на Лермонтовском проспекте. При этом Volkswagen вылетел на тротуар и сбил семь пешеходов", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, виновник ДТП получил травмы.

По предварительным данным, при аварии никто не погиб. На месте работают медики, они оказывают помощь пострадавшим.

22 октября водитель сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы. ДТП произошло рядом с домом 16 на Южнопортовой улице. Автомобиль наехал на людей, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На прошлой неделе водитель такси сбил ребенка в Таганском районе и скрылся с места. В Хамовниках автомобилист наехал на велосипедиста, в результате чего последний пострадал.

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