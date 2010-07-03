Водитель сбил людей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Водитель сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления ГИБДД в Twitter.

ДТП произошло около 19:00 рядом с домом 16 на Южнопортовой улице. Автомобиль наехал на людей, переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оба пешехода пострадали. По факту аварии ведется расследование.

На прошлой неделе водитель такси сбил ребенка в Таганском районе и скрылся с места. В Хамовниках автомобилист наехал на велосипедиста, в результате чего последний пострадал.