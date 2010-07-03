Водитель Volkswagen сбил пешехода на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход пострадал в результате ДТП в столичном районе Хорошево-Мнёвники.

"В районе дома №78 по проспекту Маршала Жукова водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

На трассе М3 "Украина" в Калужской области ранее столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. В аварии погибли четыре человека, еще семеро получили травмы.

Один человек пострадал при столкновении двух иномарок на юго-востоке Москвы. Авария произошла на улице Полбина в районе дома № 32. Там столкнулись автомобили Volkswagen и Kia.

