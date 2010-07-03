Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: ТАСС

В результате ДТП на трассе Р115 в Московской области один человек погиб, еще пятеро пострадали.

"Авария произошла на дороге "Кашира – Ненашево" между деревнями Тарасково и Ледовские Выселки. В результате выезда на полосу встречного движения "Газели" произошло лобовое столкновение трех автомобилей, среди которых два легковых", – цитирует "Интерфакс" источник в экстренных службах.

Движение по трассе ограничено по одной полосе.

Ранее сообщалось, что три машины превратились в металлолом после ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Озерной. Судя по кадрам, один из автомобилей – служебный. Второе авто влетело в столб, третья машина лишилась двери.

Еще одна крупная авария произошла на Варшавском шоссе. В районе деревни Бунчиха столкнулись четыре легковушки и фура. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

