Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве перекрыли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю перекрыли от улицы Большая Академическая до улицы Алабяна.

Как говорится в Twitter "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД), там ведутся ремонтные работы.

Тоннель будет закрыт до 5:00 пятницы, 11 октября из-за ремонтных работ. Водителей призвали выбирать пути объезда.

7 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся рейсовый автобус. В результате происшествия никто не пострадал.

При задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место.

Специальная комиссия совместно со специалистами группы "ГАЗ" выяснит причины инцидента в тоннеле.