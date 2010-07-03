Опубликовано видео сгоревшего в Алабяно-Балтийском тоннеле автобуса

17:04
Специальная комиссия совместно со специалистами группы "ГАЗ" выяснит причины инцидента в тоннеле, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
В ведомстве рассказали, что транспортное средство, с которым произошел инцидент, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем – группой "ГАЗ". Она и отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии.
В результате происшествия никто не пострадал – при задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы. Из-за приостановки движения транспорта, маршрут автобусов "т19" в районе Алабяно-Балтийского тоннеля изменен.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ранее подтвердили факт загорания транспортного средства в тоннеле. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Пожар в автобусе вскоре потушили.
В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, как из тоннеля идет густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.
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