Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в одну сторону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы, говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"Движение по тоннелю открыто в сторону улицы Большой Академической", – говорится в сообщении.

Из-за приостановки движения транспорта, маршрут автобусов "т19" в районе Алабяно-Балтийского тоннеля изменен.

"В районе Алабяно-Балтийского тоннеля задерживаются автобусы "т19". Маршрут временно изменен, будьте внимательны", – говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар в автобусе, который произошел в тоннеле, потушен.



"Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 квадратных метров. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших, предварительно, нет", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ранее подтвердили факт загорания транспортного средства в тоннеле.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, как из тоннеля идет густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.



Видео: соцсети

