Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в одну сторону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы, говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
"Движение по тоннелю открыто в сторону улицы Большой Академической", – говорится в сообщении.
Из-за приостановки движения транспорта, маршрут автобусов "т19" в районе Алабяно-Балтийского тоннеля изменен.
"В районе Алабяно-Балтийского тоннеля задерживаются автобусы "т19". Маршрут временно изменен, будьте внимательны", – говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар в автобусе, который произошел в тоннеле, потушен.
"Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 квадратных метров. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших, предварительно, нет", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ранее подтвердили факт загорания транспортного средства в тоннеле.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ.
Ранее в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, как из тоннеля идет густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.
Видео: соцсети