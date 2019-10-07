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Происшествия

14:20 (обновлено 07.10.2019 15:31)

Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле

происшествия пожар

Фото: vk.com/msk_today

На севере столицы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Автобус воспламенился в Алабяно-Балтийском тоннеле. Информация о погибших уточняется", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт загорания транспортного средства в тоннеле.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, как из тоннеля идет густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.

Видео: соцсети

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель располагается в Северном административном округе Москвы на пересечении Балтийской и Большой Академической улиц с Рижским направлением МЖД. Проходит на глубине до 25 метров под двумя автомобильными и тремя тоннелями Замоскворецкой линии метро, Ленинградским проспектом и действующим участком МЖД. Общая протяженность тоннеля составляет почти два километра.

Ранее сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на складе на западе Москвы. Возгорание произошло в одноэтажной складской пристройке к административно-производственному зданию.

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