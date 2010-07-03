Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю перекроют в ночь на вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю полностью перекроют 8 октября в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Перекрытия будут действовать с 23:00 до 5:30 на участке между улицами Большая Академическая и Алабяна.

Водителей попросили быть внимательными и планировать маршруты заранее.

В Алабяно-Балтийском тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. Сегодня с 23:00 до 05:30 вторника будет полностью перекрыто движение по тоннелю от ул. Большая Академическая до ул. Алабяна.



Будьте внимательны! Планируйте маршруты заранее. https://t.co/1EQ2RnYOLe — ЦОДД (@gucodd) October 7, 2019



Ранее движение в Алабяно-Балтийском тоннеле было перекрыто из-за возгорания рейсового автобуса.

В результате происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия совместно со специалистами группы "ГАЗ" выяснит причины инцидента.