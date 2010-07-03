Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю перекроют в ночь на вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю полностью перекроют 8 октября в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Перекрытия будут действовать с 23:00 до 5:30 на участке между улицами Большая Академическая и Алабяна.
Водителей попросили быть внимательными и планировать маршруты заранее.
Ранее движение в Алабяно-Балтийском тоннеле было перекрыто из-за возгорания рейсового автобуса.
В результате происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия совместно со специалистами группы "ГАЗ" выяснит причины инцидента.
В соцсетях публикуют видео с места пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле