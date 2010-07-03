Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле восстановлено после ЧП с загоревшимся автобусом. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в сторону улицы Народного Ополчения восстановлено по 2 и 3 полосе", – говорится в сообщении.

Ранее в Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автобуса. В результате происшествия никто не пострадал – при задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место.

В пресс-службе Мосгортранса рассказали, что транспортное средство, с которым произошел инцидент, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем – группой "ГАЗ". Она и отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии.

Специальная комиссия совместно со специалистами группы "ГАЗ" выяснит причины инцидента в тоннеле.

