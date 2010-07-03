Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю закрыто из-за задымления

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Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю закрыто в обе стороны из-за задымления, сообщает ЦОДД.

"В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар в автобусе, который произошел в тоннеле, потушен.



"Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 квадратных метров. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших, предварительно, нет", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ранее подтвердили факт загорания транспортного средства в тоннеле.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к проведению аварийно-спасательных работ.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, как из тоннеля идет густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.



Видео: соцсети

