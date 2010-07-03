Четыре человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

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Крупная авария произошла на Варшавском шоссе, передает телеканал Москва 24. В районе деревни Бунчиха столкнулись четыре легковушки и фура.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Движение в районе аварии затруднено. Перекрыты две полосы движения.

По информации московского авиацентра, на место ДТП вылетел медицинский вертолет, который эвакуирует в больницу пассажира одного из автомобилей.

Два грузовых автомобиля ранее столкнулись на 31-ом километре МКАД в районе Бирюлево Западное, пострадал один человек.