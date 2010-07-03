Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

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На трассе М3 "Украина" в Калужской области столкнулись грузовик МАН и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате аварии погибли четыре человека, еще семеро получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в столице. Погибших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. В районе аварии сильно осложнено движение. Машинам приходится объезжать по одному ряду.

Утром в четверг, 10 октября, на 28-м километре трассы Москва – Жуковский столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. Предположительно, причиной аварии стал один из автомобилей, неожиданно выскочивший на встречную полосу.

