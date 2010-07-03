Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе, в районе дома 152. Погибших нет, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Сейчас на месте работают оперативные службы. В районе аварии сильно осложнено движение. Машинам приходится объезжать по одному ряду.

Водителям рекомендуют объезжать по 8-й Северной линии.

⚡️На Дмитровском ш., в районе дома 152, произошла авария с участием 6 автомобилей. Погибших нет. На месте работают оперативные службы. Движение сильно осложнено - машины объезжают место ДТП по одному ряду.



Будьте внимательны! Объехать можно по ул. 8-я Северная линия. — ЦОДД (@gucodd) 10 октября 2019 г.



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