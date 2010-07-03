Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе, в районе дома 152. Погибших нет, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Сейчас на месте работают оперативные службы. В районе аварии сильно осложнено движение. Машинам приходится объезжать по одному ряду.
Водителям рекомендуют объезжать по 8-й Северной линии.
Ранее в Подмосковье водитель большегруза сбил стоявшую на тротуаре девочку. С телесными повреждениями ее госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.