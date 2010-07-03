В Подмосковье грузовик сбил подростка на тротуаре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель большегруза наехал на тротуар в Подмосковье, сбив стоявшую там девочку, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло утром 10 октября. Пострадала девочка 2005-го года рождения. С телесными повреждениями ее госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

8 октября на севере Москвы водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.

Еще несколькими днями ранее возле дома № 25 по улице Краснодонской автобус наехал на мужчину-пешехода. По факту происшествия начато административное расследование.

