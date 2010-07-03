Легковушка насмерть сбила человека на пешеходном переходе на юге Москвы

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Водитель легковушки насмерть сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на юге столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как рассказала представитель пресс-службы ведомства, инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья. Мужчину передали сотрудникам полиции.