Один человек пострадал при столкновении трамваев на востоке Москвы

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Два трамвая столкнулись на востоке Москвы вечером 8 октября. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

Как уточнил представитель экстренных служб, ДТП произошло в районе дома № 13 на Ивантеевской улице. По словам собеседника агентства, из-за аварии движение трамваев в этом районе парализовано. Причины столкновения выясняются.

Ранее сообщалось, что маршрут трамваев № 6 был временно изменен из-за ДТП на улице Героев Панфиловцев. Вместо Братцево трамваи следовали до Восточного моста.