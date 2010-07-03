Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом в Москве. Это произошло на востоке города.
Движение в районе происшествия затруднено, сообщили в экстренных службах столицы.
"Напротив дома № 1 на проспекте Буденного произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковушки. Пострадали два человека", – передает РИА Новости.
Из-за ДТП временно меняли несколько маршрутов трамваев. Как пишет Мосгортранс на своей странице в Twitter, к настоящему моменту движение трамваев уже восстановили.
На пересечении проспекта Буденного и Семеновского проезда задерживались трамваи № 32, 43, 46 в сторону станции метро "Авиамоторная". От метро "Семеновская" к "Авиамоторной" трамваи курсировали в объезд, через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов.
Утром 24 июля на МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший 21 тонну химикатов. Машина везла сульфат алюминия-аммония. По предварительным данным, все содержимое вытекло на дорогу.
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