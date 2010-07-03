На МКАД опрокинулся грузовик с химикатами

Перевозивший 21 тонну химикатов грузовой автомобиль опрокинулся в кювет на 61 километре МКАД, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что машина везла сульфат алюминия-аммония. По предварительным данным, все содержимое вытекло на землю. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сульфат алюминия-аммония используют для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения. Кроме того, он применяется в кожевенной, бумажной, текстильной и других областях промышленности, а также в качестве пищевой добавки E-520.
Ранее сообщалось о ДТП с участием грузового автомобиля на западе столицы – на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед съездом на Кутузовский проспект перевернулся самосвал с щебнем. Пострадавших в результате аварии нет. Из-за ДТП были перекрыты несколько полос проезжей части.
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