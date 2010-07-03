В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

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В Иркутской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи – в результате погибла 40-летняя беременная женщина, которую перевозили из поселка Качуг в роддом поселка Усть-Ордынский. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина перевернулась по вине 54-летнего водителя, который не справился с управлением. Мужчина попытался скрыться с места ДТП, но был задержан. У него выявили состояние алкогольного опьянения. Также пострадала женщина-фельдшер.

Начата доследственная проверка.

Ранее стало известно о ДТП в столице на улице Смирновской. Утром 22 июля водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в здание гостиницы. Согласно информации из открытых источников, речь идет о четырехзвездочной гостинице "На Смирновской 25". По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.