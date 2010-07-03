Россиянин на грузовике задавил двух человек в Финляндии

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Управлявший грузовиком россиянин сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии. Авария произошла в ночь на воскресенье, 21 июля у города Луумяки, сообщила пресс-служба финской полиции.

Отмечается, что гражданин РФ 1982 года рождения задавил женщину (1979) и мужчину (1996), когда они вышли из остановившегося на обочине автомобиля. Еще один мужчина (1982) получил травмы, передает News.ru.

Россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции. В ходе предварительного следствия выясняется, была ли у водителя грузовика в принципе возможность увидеть погибших.

16 июля шрузовик, перевозивший концертное оборудование Филиппа Киркорова для шоу "Я", попал в аварию на территории Ростовской области. Машина направлялась в Феодосию и съехала в кювет.