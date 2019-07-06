Два человека погибли в ДТП с грузовиком на улице Комдива Орлова

Фото: Москва 24

Два человека погибли при столкновении автомобилей в Марфине. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в районе дома № 3 на улице Комдива Орлова. Там столкнулись две легковушки и грузовик. "В результате ДТП два человека погибли", − сказал собеседник агентства.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняется, что погибшие зажаты в машине. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На улице Комдива Орлова перекрыты две из трех полос движения, передает телеканал Москва 24.

Накануне сообщалось о столкновении двух туристических автобусов у Красной площади. Это привело к затруднениям движения в районе аварии.