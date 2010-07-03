Водителя зажало в автомобиле после аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителя грузовика зажало в салоне после аварии на МКАД на западе столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло на 46-м километре внешней стороны МКАД, в районе улицы Озерная. Там столкнулись два грузовых автомобиля. "В одном из автомобилей зажат человек", − уточнил собеседник агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком в Подмосковье погиб один человек. На 3-м километре автодороги в обход Подольска автомобиль Hyundai врезался в стоявшую на обочине грузовую машину с полуприцепом. Погибла женщина, которая находилась за рулем легковушки.