Названы самые опасные системы помощи водителям

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Электронные системы помощи водителю могут быть опасны, считают эксперты американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Об этом сообщает KLEW.
Речь шла о работе систем Tesla Autopilot, Cadillac's Super Cruise, Traffic Jam Assist (система помощи при движении в пробках) компаний Audi и Acura, комплекса Driving Assistant Plus компании BMW и технологии ProPilot Assist от Nissan. Исследование коснулось более чем двух тысяч американских водителей. Согласно ему, виновниками аварий, как правило, становятся не сами системы, а ошибочная интерпретация их действий со стороны водителей.
Почти половина респондентов призналась, что при активированной системе Tesla Autopilot может полностью отдать управление машине и отвлекаться на другие дела. В машинах других марок это позволяли себе около 30% владельцев. 6% владельцев моделей Tesla признались, что даже спали при активированном автопилоте.
Выяснилось, что большинство современных систем автопилотирования формирует у водителей неверный алгоритм поведения за рулем. Оказалось также, что они не знают и не считают необходимым знать особенности работы такой бортовой электроники в полном объеме.
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