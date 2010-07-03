На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП с автобусом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.

ДТП произошло в районе торгового центра "МЕГА Теплый стан". Никто не пострадал. Движение на данном участке осложнено.

ЦОДД советует заранее планировать поездки и быть осторожными на дорогах в дождливую погоду.

Ранее синоптики сообщили, что к вечеру 26 июня в Москве начнется дождь и сильный ветер. С вечера 26 июня до вечера 27 июня ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду, а в четверг будут грозы.

На Москву движется скандинавский циклон. К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов. Синоптики говорят, что самым холодным днем с начала месяца станет суббота, 29 июня.

