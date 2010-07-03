Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центр организации дорожного движения назвал Volkswagen Polo самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.

"На связи интеллектуальная транспортная система: самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo", – говорится в сообщении.

Также следом в рейтинге располагаются автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio.



Каршеринг в столице развивается очень быстрыми темпами. Как заявлял ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, этот сервис разгружает столицу, потому что в день одной каршеринговой машиной пользуется семь разных водителей.

В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин. На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.

