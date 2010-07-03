Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С вечера 26 июня до вечера 27 июня ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. В четверг также будут грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, период предупреждения – с 21:00 26 июня до 21:00 27 июня. Дождь, местами гроза, период предупреждения – с 09:00 27 июня до 21:00 27 июня", – сказано в сообщении.



"Климат-контроль": похолодание пришло в столицу

На 26 июня синоптики прогнозировали облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +23 градусов, будет ветер до 10 метров в секунду. Также специалисты обещали Москве кратковременный дождь. В целом погода в среду будет соответствовать климатической норме. Затем температурный фон продолжит понижаться, несколько дней будут идти дожди.

Ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается скандинавский циклон. К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов по Цельсию. Метеорологи заявили, что самым холодным днем с начала месяца станет суббота, 29 июня.

