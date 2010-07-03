Облачная погода с дождями ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачно с прояснениями будет в Москве 26 июня. Воздух прогреется до 23 градусов, будет дуть ветер со скоростью 10 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Сегодня погода в столичном регионе начнет меняться. В среду она окажется близка к климатическим нормам месяца, а затем температурный фон продолжит понижаться. Несколько дней будут идти дожди.
Во вторник – 24 градуса, без осадков. В ночь на среду – до 12 градусов, переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до 22 градусов. Днем в четверг, 27 июня, возможны ливень и усиление ветра.
В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. В пятницу прогнозируют до 16 градусов выше нуля. Среднесуточная температура упадет ниже нормы на пять–шесть градусов. Будет дождливо и ветрено.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что самые жаркие дни, согласно климатической норме, ожидаются в конце июля – начале августа. Потепление же придет в столицу уже на следующей неделе.
То, что в столицу на этой неделе придет осенняя погода, в Гидрометцентре опровергли. Прохладной она покажется лишь в сравнении с жарой предыдущих недель. На самом же деле температурный фон от нормы будет отклоняться незначительно.
"Утро": небольшой дождь возможен в столице 26 июня
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