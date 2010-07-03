Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: vk.com/podolsk_ru

Один человек погиб в результате столкновения легковушки и грузовика с полуприцепом на территории городского округа Подольск, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

"На третьем километре автодороги в обход Подольска произошло столкновение автомобиля марки Hyundai с грузовой автомашиной с полуприцепом, стоявшей на обочине", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате ДТП погибла женщина, которая находилась за рулем легковушки. По данному факту проводится проверка.

23 июня крупное ДТП произошло на проспекте Ленина в Подольске. Там автомобиль Kia столкнулся с машиной скорой помощи. Пострадали три человека. В карете скорой помощи травмы получили два человека, пострадал также и водитель Kia.

