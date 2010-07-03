Три человека пострадали в ДТП в Подольске

В Подольске иномарка протаранила автомобиль реанимации

На проспекте Ленина в Подольске автомобиль Kia столкнулся с машиной скорой помощи. Пострадали три человека.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 23 июня. На месте ДТП работали спасатели. "Произошло боковое столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия движение на участке автодороги затруднено. Возгорания в результате столкновения не последовало, разлива топлива нет", – говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В карете скорой помощи травмы получили два человека, пострадал также и водитель Kia. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии.

Накануне сообщалось, что легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в столичном районе Фили-Давыдково. В результате аварии травмы получил мотоциклист. ДТП случилось в районе дома 22 на улице Кременчугская.

