Volkswagen врезался в здание гостиницы на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло утром 22 июля на юго-востоке столицы, сообщает Агенство "Москва". По предварительным данным, никто не пострадал.

Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в здание гостиницы на улице Смирновской, доме 25, строении 4. Согласно информации из открытых источников, речь идет о четырехзвездочной гостинице "На Смирновской 25".

Сотрудники ГИБДД выехали на место для проверки.

Ранее в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин аварий на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта. Такая идея нашла отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

