Самосвал с щебнем опрокинулся на ТТК

Фото: скриншот телеканала Москва 24

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на западе столицы, передает телеканал Москва 24. В аварии никто не пострадал.

Уточняется, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед съездом на Кутузовский проспект перевернулся самосвал с щебнем. ДТП отразилось на дорожном движении – перекрыто несколько полос проезжей части.

На месте происшествия работает спецтехника.